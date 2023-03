Elegantissima lampada da terra smart a prezzo IMPENSABILE su Amazon (59€)

La mia lampada da terra smart preferita è di nuovo in promozione su Amazon e dovresti prenderla al volo. Quando per la prima volta l’ho vista era dicembre dello scorso anno. Anche in quel momento, questa pazzesca piantana era in sconto a prezzo eccezionale. Visto il minimo investimento (prodotti come questi, se di qualità, costano parecchio di più), l’ho presa senza pensarci due volte.

A distanza di diverse settimane di utilizzo continuo, posso confermare che è stato un acquisto decisamente meritevole. Elegantissima nel design, e facilissima da configurare, l’ho inserita da subito nell’ecosistema della mia casa intelligente, basato su Alexa (ma funziona anche con quello di Google!). L’ho apprezzata fin dalla confezione: mai avrei pensato fosse così curata e raffinata, considerando il prezzo.

Robusta la struttura, occupa poco spazio ma la sua bellezza si fa notare: impreziosisce qualsiasi forma d’arredo. Dopo averla configurata, tramite smartphone (o assistenti vocali) puoi accenderla, spegnerla, regolare il livello di luminosità e anche il colore dell’illuminazione che desideri. Puoi passare da luce calda a fredda, ma anche da una miriade di colori. Personalmente, mentre ceno una calda atmosfera rilessante è d’obbligo. Quando passo a guardare la TV, imposto una illuminazione blu più tenue e mi godo lo spettacolo. Certo di bassi consumi (non assorbe più di 25W) non ho remore a utilizzarla quotidianamente.

Insomma, un prodotto sensazionale, che ho acquistato personalmente e che ricomprerei adesso, se me ne servisse un altra. Semplice da montare e configurare, questa lampada da terra smart – a 59€ circa appena – è un affare Amazon che sarebbe da folli perdersi!

Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartela adesso che è nuovamente in promozione. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: come la scorsa volta, sono certo che durerà pochissimo in promozione.

