Elden Ring è al MINIMO STORICO su Amazon per tutte le piattaforme

Uno dei giochi più apprezzati del 2022, come confermano i tantissimi premi ricevuti, è stato Elden Ring. Il grandissimo successo ottenuto su scala internazionale ha reso il gioco molto apprezzato e quasi impossibile da trovare in offerta a prezzo scontato in modo significativo.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, però, è finalmente arrivata l’occasione giusta per acquistare Elden Ring ad un buon prezzo. Il titolo viene proposto al minimo storico per tutte le piattaforme, a partire da 40 euro e con uno sconto superiore al 40%.

Per acquistare Elden Ring nella variante desiderata (PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox) è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Elden Ring: ora al minimo storico con la nuova offerta Amazon, è da prendere subito

Elden Ring è, senza dubbio, uno dei giochi più apprezzati del 2022. Con la nuova offerta di Amazon, quindi, il gioco è da prendere al volo grazie alla possibilità di acquisto al prezzo minimo storico per praticamente tutte le versioni.

C’è la variante PlayStation 5 del gioco che viene proposta a 40 euro, con uno sconto del 41%. Da segnalare anche lo sconto dedicato alla versione PlayStation 4, proposta a 43 euro, con uno sconto del 38%. In promozione c’è anche la versione PC, scontata a 42 euro, e quella per console Xbox, a 49 euro, con il 29% di sconto.

Si tratta, in tutti i casi, di ottimi prezzi, in grado di garantire la possibilità di acquistare Elden Ring con una spesa minima, considerando il potenziale del titolo e le tante ore di gioco garantite. Per sfruttare l’offerta è possibile accedere subito ad Amazon, dal link qui di sotto, e poi scegliere la versione desiderata.

