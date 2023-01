Elden Ring a 40 euro: continua la super offerta di Amazon

Se hai voglia di cominciare il nuovo anno con un titolo nuovo di zecca, specie se si tratta del Gioco dell’Anno 2022, allora sappi che l’offerta Amazon su Elden Ring è ancora attiva. Il capolavoro di From Software è disponibile infatti ad un prezzo di 40,98 euro, con spedizione Prime immediata.

Si tratta del suo minimo storico che continua dunque a confermarsi anche dopo le festività natalizie. Lo sconto è valido per la versione PS5, ma puoi scegliere anche le edizioni per le altre console.

Elden Ring in offerta: fai tuo il Gioco dell’Anno 2022

Elden Ring è l’espressione massima del concetto di soulslike introdotto per la prima volta con Demon’s Souls. All’impianto di gioco che ha fatto la fortuna di produzioni del calibro della trilogia di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro si unisce un mondo interamente esplorabile senza soluzione di continuità, tra distese immense e angusti sotterranei.

In Elden Ring hai la possibilità di creare il tuo eroe da zero, definire lo stile di combattimento che preferisci e scegliere tra un ricco arsenale di armi, incantesimi e abilità per affrontare i numerosi nemici e boss presenti nella mappa di gioco.

Il tutto per svelare i misteri che si celano dietro al potere dell’Anello Ancestrale che ti permetterà di incontrare avversari dotati di storie e personalità affascinanti.

Elden Ring è il gioco che ogni appassionato dovrebbe perlomeno provare, specie a questo fantastico prezzo: 40,98 euro con spedizione Prime. Da non perdere.

