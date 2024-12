EGAN a meno di 15€: lo splendido SVUOTATUTTO di fine anno è su Amazon

I bellissimi prodotti EGAN li trovi in sconto su Amazon per un periodo limitatissimo. Scova i tuoi articoli preferiti e portali a casa a molto meno di 15€, ma sii veloce perché sono occasioni che dureranno per poco.

Sottopentola decorato multicolore a 11€.

Tazza “Mickey I Am” a 11,90€.

Apribottiglie circolare a 12,07€.

Tazza da caffè decorata a 12,66€.

Tazza da 360 ml “Winnie The Pooh” a 12,90€.

Ciotola piccola in porcellana decorata a 13,90€.

Sottopentola “Le casette” a 13,90€.

Chiave decorativa bianca e verde a 14,84€.

Coppia di tazzine da caffè a 14,90€.

Sottopentola in ceramica a 12,88€.

Approfitta adesso delle occasioni EGAN a tempo limitato a meno di 15€ su Amazon, ma sii veloce perché si tratta di occasioni a tempo super limitato.