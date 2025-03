Efficienza e avanguardia ad un prezzo da non credere: robot aspirapolvere al 56% in meno

Se quello che ti serve è un robot aspirapolvere potente, intelligente, facile da usare e soprattutto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, non lasciarti scappare il LEFANT N3 ad un prezzo da non perdere. Questo modello di robot aspirapolvere è dotato di tecnologie avanzate, che renderanno la pulizia della tua casa estremamente efficiente e personalizzabile, permettendoti di risparmiare tempo e fatica.

Il LEFANT N3 offre un’aspirazione fino a 6000Pa, una potenza elevata che ti garantisce la rimozione di polvere, peli d’animale e briciole da qualsiasi superficie. Oltre ad essere un ottimo aspirapolvere, è anche un lavapavimenti, così potrai ottenere una pulizia completa in un solo passaggio.

Grazie alla tecnologia d-ToF, questo dispositivo è in grado di mappare l’intera superficie della tua casa, così da evitare ostacoli, riconoscere la presenza di scale e di mobili e creare un percorso di pulizia ottimizzato.

Potrai gestire il LEFANT N3 attraverso l’apposita app dedica, con cui potrai creare barriere virtuali, selezionare zone specifiche e impostare dei programmi di pulizia personalizzati. Inoltre questo robot è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, in questo modo potrai controllarlo unicamente mediante l’uso della tua voce.

Con la sua batteria in grado di durare fino a 200 minuti, questo robot aspirapolvere è perfetto anche per la pulizia di abitazioni molto grandi. Se la batteria si scarica durante la pulizia, il dispositivo tornerà automaticamente alla sua base per ricaricarsi, e riprenderà da dove aveva interrotto.

Questo modello è realizzato in un colore Grigio Champagne che gli conferisce uno stile estremamente elegante, mentre il suo motore è progettato per funzionare in modo silenzioso ed efficiente.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di farlo arrivare a casa tua ad un prezzo davvero da non perdere: al momento il LEFANT N3 è venduto su Amazon con il 56% di sconto, e quindi potrai farlo arrivare a casa tua al costo di soli 219,99 euro!