eero Pro 6 ufficiale: sistema mesh con WiFi 6 e hub Zigbee

eero Pro 6 è ufficiale e disponibile da oggi in vendita in Italia. Un sistema mesh con pieno supporto al WiFi 6 e l'integrazione dell'hub smart Zigbee rendono il nuovo prodotto by Amazon uno dei più performanti e completi che ci siano in commercio.

eero Pro 6 ufficiale: in vendita in Italia

Un sistema completo sotto ogni punto di vista, pronto a garantire l'arrivo della rete (cablata e wireless) in ogni angolo della casa e dell'ufficio. Una sola unità copre fino a 190MQ mentre il pack da tre arriva a 560MQ. Ogni router è dotato di due porte Ethernet, supporta fino a 75 dispositivi collegati in contemporanea e – sopratutto – integra l'hub Zigbee, fondamentale per collegare moltissimi dispositivi per la casa smart che lo necessitano. Non servirà acquistarlo a parte. Naturalmente, non manca la piena compatibilità con Alexa.

Semplicissimo da installare, è in grado di garantirti una rete domestica stabile, veloce e super sicura. Infatti, i dispositivi eero godono di una suite di servizi complementari in abbonamento, come eero Secure (disponibile anche in edizione “Secure+”).

Il nuovo eero Pro 6 si può già acquistare al prezzo di 249€ per la singola unità o 639€ per il kit da tre. Se deciderai di approfittare della promozione di lancio, potrai beneficiare di prezzi decisamente interessanti: