eDreams lancia le OFFERTE del Prime Day: fino al 60% per le prossime vacanze

eDreams, piattaforma di riferimento per i viaggiatori, ha lanciato le offerte del Prime Day, un’iniziativa “flash” che terminerà il 2 febbraio mettendo a disposizione degli utenti Prime la possibilità di accedere a sconti fino al 60% su voli, alloggi e autonoleggio.

La promozione in questione è riservata, come detto, agli utenti iscritti al programma Prime di eDreams, un servizio che consente l’accesso a sconti e promozioni esclusive. Da notare, però, che, in occasione del Prime Day, è possibile provare gratis l’abbonamento per 30 giorni.

Di conseguenza, le offerte eDreams del Prime Day sono valide per tutti. Per scoprirle vi basta accedere alla pagina ufficiale della promozione disponibile al link qui di sotto:

La nuova promozione di eDreams è davvero molto interessante. Con le offerte del Prime Day, infatti, ci sono sconti esclusivi e fino al 60% su voli, hotel, autonoleggio e prenotazioni combinate. Questa promo consente, quindi, di organizzare le vacanze in netto anticipo e con condizioni molto vantaggiose. C’è tempo fino al 2 febbraio per accedere agli sconti.

Da notare che le offerte del Prime Day di eDreams sono accessibili a tutti: il servizio in abbonamento Prime, infatti, è disponibile con prova gratuita di 30 giorni e nessun vincolo di rinnovo. Vi basterà accedere alla piattaforma inserire la metà del viaggio e le date per scoprire immediatamente quali sono le offerte più vantaggiose.

Prime di eDreams: un servizio in abbonamento che premia i viaggiatori

L’abbonamento Prime di eDreams presenta un costo periodico di 54,99 euro all’anno, con rinnovi annuali senza alcun vincolo o costo aggiuntivo e con possibilità di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento. Si tratta di un servizio davvero vantaggioso per i viaggiatori che possono beneficiare su:

sconti su tutti i voli presenti in piattaforma rispetto ai prezzi standard

fino al 50% sulle prenotazioni con hotel incluso

fino al 50 euro di risparmio sull’autonoleggio

possibilità di sfruttare un servizio di assistenza clienti disponibile 24/7

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.