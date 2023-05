Edge Of Eternity PS4: sconto FOLLE del 38% su Amazon

Edge of Eternity è uno dei giochi di ruolo più interessanti del momento, disponibile anche per PlayStation 4 e acquistabile su Amazon con uno sconto del 38%. Questo titolo, creato dallo studio francese Midgar Studio, offre ai giocatori una storia appassionante e coinvolgente, un mondo fantasy da esplorare e personaggi indimenticabili. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 24,99 euro.

Edge Of Eternity PS4: il gioco di ruolo che sta facendo impazzire i nerd

La trama di Edge of Eternity segue la vita di Daryon e Selene, due fratelli che vivono in un mondo fantastico chiamato Heryon. Il loro villaggio viene attaccato da creature aliene e, dopo essere stati separati, Daryon e Selene partono per un viaggio epico alla ricerca di una cura per la malattia che affligge la loro madre. Nel loro percorso, incontrano personaggi interessanti e imparano a conoscere il mondo di Heryon, un luogo pieno di colpi di scena e momenti strazianti.

Le battaglie di Edge of Eternity utilizzano un sistema di combattimento a turni unico e strategico, che permette ai giocatori di pianificare le loro mosse in modo dettagliato. Ci sono anche molti personaggi con cui interagire e stringere amicizia, ognuno con la propria personalità e background. I giocatori possono anche personalizzare i loro personaggi attraverso un avanzato sistema di creazione.

Uno degli elementi più apprezzati di Edge of Eternity è la colonna sonora, creata da Yasunori Mitsuda, noto compositore di Chrono Trigger e Xenoblade Chronicles. La musica del titolo è epica e coinvolgente, e rende l’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Infine, non si può non menzionare la bestia intrepida e adorabile che è possibile incontrare in Edge of Eternity. Il suo nome è Nekaroo, una creatura che può essere addomesticata e usata come compagno nelle battaglie. Nekaroo è una delle aggiunte più divertenti del gioco e diventa rapidamente un personaggio carismatico e adorabile.

In conclusione, Edge of Eternity è un gioco di ruolo fantastico che offre ai giocatori una storia appassionante e coinvolgente, un mondo fantasy da esplorare, personaggi indimenticabili, una colonna sonora epica e un sistema di combattimento unico.

