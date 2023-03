Ecovacs torna con un ROBOT unico: 2 in 1 a metà prezzo

Goditi una casa sempre splendente e pulita senza stancarti con lo straordinario Robot Deebot OZMO T8 di ECOVACS, perfetto per avere più tempo per te senza rinunciare alle pulizie.

Una casa sempre pulita grazie al robot di ECOVACS

Grazie a questo Robot Deebot OZMO T8 di ECOVACS potrai dire addio all’aspirapolvere e goderti finalmente un pavimento senza polvere e sporcizia ogni volta che ritorni a casa. Infatti se sei alla ricerca di una soluzione per poterti rilassare e avere più tempo per te, allora questo robot è proprio quello che serve. Non dovrai far altro che installare l’applicazione sul tuo smartphone, impostarlo e rilassarti sul divano.

La sua incredibile batteria ha un’autonomia di un uso continuo di 3 ore che permette di pulire fino a 300 m². Una volta finita la pulizia o in caso di serbatoio pieno, torna automaticamente alla postazione di ricarica per caricarsi i vista del prossimo giro di pulizia.

Oltre ad aspirare, questo strabiliante robot, lava anche il pavimento di casa grazie al suo serbatoio da 240 ml che permette una lavaggio delle superfici fino a 200 m².

Le sue misure ridotte e compatte gli consentono di raggiungere gli spazi più angusti come sotto i mobili e rende agevole il passaggio tra gli ostacoli che può trovare durante la pulizia.

Programmalo tramite l’applicazione dedicata in modo da controllare in qualsiasi momento la pulizia della tua casa dal tuo smartphone. Potrai anche collegarlo al tuo assistente virtuale Alexa per avviarlo tramite la tua voce ogni volta che ti serve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.