Ecovacs Robotics T10 Plus: aspira e lava, stazione inclusa SCONTO 250€

Voglio subito dirti che un offerta così vantaggiosa durerà veramente poco, per cui se non vuoi rischiare di perderla fai veloce. Vai ora su Amazon e metti nel tuo carrello Ecovacs Robotics T10 Plus a soli 749 euro, invece che 999 euro applicando il coupon in pagina.

Questa offerta unica ti permette di risparmiare ben 250 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Ecovacs Robotics T10 Plus è un robot che garantisce una pulizia perfetta su ogni superficie e inclusa avrai la stazione di svuotamento automatico.

Ecovacs Robotics T10 Plus: il robot delle meraviglie

Questo robot è dotato della tecnologia SLAM, in grado di mappare la tua casa velocemente e in modo preciso su più livelli. Memorizza fino a 3 mappe in 2D e 1 mappa in 3D. Questo gli permette di spostarsi tra le stanze evitando gli ostacoli e le scale. Così pulisce ogni superficie, anche i tappeti, velocemente e in modo preciso, senza lasciare nulla a terra.

Ha una potenza di aspirazione da 3000Pa e un sistema di lavaggio oscillante che garantisce una pulizia ottimale in una sola passata. Potrai scegliere tra 3 livelli di pulizia per adattarli alla tua casa e alle esigenze giornaliere. Ha una batteria da 5200 mAh in grado di pulire per più di 4 ore con una sola ricarica. Poi grazie alla stazione di svuotamento automatico ti basterà svuotare il sacchetto della polvere da 3,2 litri ogni 2 mesi, senza nessuna fatica.

Insomma questo è davvero un robot professionale che ora puoi avere a un prezzo assolutamente imperdibile. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Ecovacs Robotics T10 Plus a soli 749 euro, invece che 999 euro applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.