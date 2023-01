Da Ecovacs il robot aspirapolvere 2 in 1 al 33% in MENO

Sfrutta la tecnologia per avere il pavimento di casa sempre pulito senza fare alcuno sforzo. Com’è possibile? Grazie a questa offerta che trovi adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere Ecovacs N8 a soli 269 euro, invece che 399 euro.

Goditi quest’ottimo sconto del 33% che ti permette di risparmiare ben 130 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo piccolo robot è in grado di aspirare e lavare i tuoi pavimenti in modo perfetto. È silenzioso e arriva in ogni angolo. Possiede una navigazione intelligente e una potente aspirazione.

Ecovacs N8 è il robot aspirapolvere che tutti vogliono

Ecovacs N8 è dotato di una tecnologia che combina i sensori laser con i sensori dTOF per riuscire a mappare tutta la casa in modo accurato. Rileva gli ostacoli più velocemente e a una distanza maggiore, riuscendo così a evitarli per pulire al meglio. Riesce anche a capire quando è sopra un tappeto adeguando quindi l’aspirazione di conseguenza.

Tramite l’app che puoi scaricare gratuitamente avrai la possibilità di gestire il tuo robot aspirapolvere direttamente dal tuo smartphone. Puoi decidere dove farlo pulire e alcune zone in cui non dovrà accedere. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa in e Google Assistant. È dotato di una batteria potente in grado di pulire fino a 200 m² in una sola sessione. Ha un’aspirazione potente da 2300PA ma un basso livello di rumore.

A questo prezzo non c’è davvero di meglio. Sii rapido perché l’offerta durerà poco. Vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Ecovacs N8 a soli 269 euro, invece che 399 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.