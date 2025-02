Ecovacs N20 Pro Plus in super offerta: il prezzo crolla sotto i 300€ (Amazon)

L’Ecovacs N20 Pro Plus nella sua categoria è un vero fuoriclasse: questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è progettato per offrire una pulizia domestica efficiente e senza sforzo. Attualmente disponibile a 299,00€, con uno sconto del 14%: un prezzo competitivo che non puoi assolutamente farti scappare!

Dotato di una potente aspirazione da 8000 Pa, il N20 PRO Plus è in grado di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri e tappeti. La tecnologia PureCyclone garantisce una separazione efficiente della polvere, mantenendo costante la potenza di aspirazione durante l’intero ciclo di pulizia.

Nonostante il prezzo contenuto, non mancano tutte le caratteristiche che ci si aspetterebbe da un top di gamma. Ad esempio, la stazione di svuotamento automatico senza sacchetto utilizza un sistema di aspirazione ciclonico per raccogliere lo sporco in un contenitore trasparente, eliminando la necessità di acquistare sacchetti di ricambio. Questo design non solo riduce i costi operativi, ma è anche più ecologico.

Il robot è dotato di una batteria da 5200 mAh, che offre un’autonomia fino a 300 minuti, permettendo di coprire superfici fino a 550 metri quadrati con una singola carica. La navigazione TrueMapping utilizza la tecnologia LiDAR per creare mappe precise dell’ambiente domestico, assicurando una copertura completa e sistematica durante la pulizia. Nel complesso, parliamo di una soluzione per la pulizia di casa completa, con diversi assi nella manica che lo rendono un’opzione davvero interessante. Non perder el’occasione di averlo a meno di 300€: acquistalo subito al miglior prezzo possibile!