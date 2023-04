Ecovacs lancia la BOMBA: robot aspirapolvere POTENTE a 80€ in MENO

Se vuoi farti un bel regalo e ottenere un dispositivo che pulisce i pavimenti al posto tuo allora oggi puoi fare un vero colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere Ecovacs DEEBOT T9 AIVI a soli 419 euro, invece che 499 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento puoi avere un risparmio di ben 80 euro sul totale e soprattutto ti porti a casa un robot aspirapolvere eccezionale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Ecovacs DEEBOT T9 AIVI: il momento di averlo è adesso

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un robot aspirapolvere di ottima qualità, sappi che quel momento è appena arrivato. Ecovacs DEEBOT T9 AIVI non ti deluderà affatto. È dotato di una potenza di aspirazione di 3000 Pa, che grazie alla doppia spazzola in gomma multi-superficie, è in grado di raccogliere tutto lo sporco in pochissimo tempo.

Se scarichi l’app dedicata avrai la possibilità di controllarlo con il tuo smartphone anche quando sei fuori casa. Potrai gestire le mappe in modo che pulisca esattamente come e dove vuoi tu. Il suo rivoluzionario sistema di navigazione individua anche i piccoli oggetti lungo il percorso e li evita. E poi ha una super batteria da 5200 mAh in grado di durare per 3 ore prima di tornare in automatico alla base di ricarica.

Non perdere tempo perché un’offerta del genere è destinata a durare pochissimo. Quindi, prima che sia tardi, dirigiti su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Ecovacs DEEBOT T9 AIVI a soli 419 euro, invece che 499 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.