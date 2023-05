Ecovacs Deebot T9+, robot PREMIUM lava e aspira a prezzo HOT su Amazon

Dimenticati di tutte le giornate perse a pulire i pavimenti di casa: oggi l’ottimo robot aspirapolvere di fascia alta Ecovacs Deebot T9+ + in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 36%, quest’oggi con 579€ ti porti a casa un elettrodomestico di cui non potrai fare più a meno – si tratta di un risparmio complessivo di 323€.

Realizzato con materiali di altissima fattura e dotato di numerose tecnologie per assicurarti sempre una pulizia completa e profonda, il robot aspirapolvere ti arriva a casa con tanto di stazione di svuotamento automatica; quando senza autonomia o con il comparto per la polvere pieno, il robot si dirige automaticamente verso la stazione per ricaricarsi/svuotare il comparto e per partire nuovamente dove aveva lasciato.

Prezzo shock su Amazon per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T9+

Perfettamente gestibile in remoto tramite l’applicazione mobile per Android e iOS, Ecovacs Deebot T9+ monta un motore da 3000 Pa ad altissima aspirazione (non teme i peli dei tuoi animali domestici) e dispone anche di un pannello inumidito pensato per pulire i pavimenti di casa senza rovinarli.

Inoltre, il robot aspirapolvere integra anche la tecnologia True Mapping 2.0 in grado di mappare con precisione ogni zona della tua abitazione per una navigazione fluida, precisa e sicura.

Difficile, se non impossibile, farsi scappare questa incredibile offerte di Amazon sull’ottimo robot aspirapolvere di fascia alta a marchio Ecovacs. Se lo metti adesso nel carrello, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno, senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime) ed è subito pronto per mantere pulita la tua abitazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.