Ecovacs DEEBOT T9: il robot aspirapolvere da acquistare oggi (-24%)

Il robot aspirapolvere Ecovacs DEEBOT T9 è un prodotto eccezionale che offre una serie di funzionalità avanzate per semplificare la pulizia domestica. Attualmente, puoi acquistarlo su Amazon con un super sconto del 24%, rendendolo ancora più allettante per coloro che cercano un aiuto affidabile nella pulizia della casa, ad un prezzo speciale di soli 379,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Per farlo ti basta selezionare come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Ecovacs DEEBOT T9: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti dell’Ecovacs DEEBOT T9 è il sistema di identificazione ed elusione istantanea di persone ed ostacoli, chiamato AIVI 2.0. Grazie al suo algoritmo aggiornato e al sistema di riconoscimento visivo, il robot può identificare e evitare fino a 15 tipi di oggetti durante la pulizia, inclusi calze, scope, ciabatte, cavi, poltrone a forma di U, tappeti e basi di carica. Questo è particolarmente utile per prevenire collisioni indesiderate e danni agli oggetti presenti in casa.

La potenza di aspirazione del DEEBOT T9 è impressionante, raggiungendo i 3000Pa, il che rappresenta un aumento del 100% rispetto al modello precedente. Ciò significa che il robot può affrontare anche lo sporco più ostinato e soddisfare le esigenze di pulizia più impegnative. Inoltre, con la batteria da 5200mAh, il DEEBOT T9 può funzionare per un massimo di 180 minuti, garantendo una lunga durata durante la pulizia.

Le spazzole in gomma multi-superficie dell’Ecovacs DEEBOT T9 sono progettate per adattarsi a tutti i tipi di pavimenti. Queste spazzole lavorano insieme, una rimuovendo lo sporco e l’altra aspirandolo. Inoltre, le spazzole possono ruotare automaticamente al contrario per sbrogliare cavi e capelli molto lunghi, prevenendo così l’accumulo di grovigli. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata nelle case con tappeti e animali domestici.

L’Ecovacs DEEBOT T9 offre anche una funzione di mopping elettrico oscillante chiamata OZMO Pro 2.0. Questo sistema permette al robot di spazzare, aspirare e lavare contemporaneamente il pavimento, utilizzando 480 vibrazioni al minuto per rimuovere efficacemente le macchie ostinate. Inoltre, il robot supporta la regolazione dell’acqua su 4 livelli, consentendo di adattare il livello di umidità alle diverse esigenze di lavaggio. Inoltre, con il nuovo kit OZMO Pro, il DEEBOT T9 è più silenzioso rispetto alla versione precedente, emettendo solo 70dB durante il funzionamento.

Se cerchi un robot aspirapolvere di alta qualità per tenere sempre in ordine la tua casa o ufficio, non perdere questa incredibile occasione su Amazon. L’Ecovacs DEEBOT T9 è super scontato del 24% su Amazon, questo significa che lo puoi acquistare al prezzo ridicolo di soli 379,00 euro. Se questa è l’offerta che stavi cercando non perdere altro tempo, le scorte a disposizione con questo sconto sono limitate.

