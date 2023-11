Ecovacs DeeBot T20: SCONTO BOMBA su Amazon (-400€)

Amazon ti offre una strepitosa opportunità per il Black Friday. Il sistema di pulizia Ecovacs DeeBot T20 è disponibile con un clamoroso sconto di 400 euro sul prezzo di listino: un’occasione da non perdere per rendere le tue pulizie di casa quasi inesistenti. Ci penserà per sempre il tuo Ecovacs.

EcoVacs DeeBot T20: puoi dire addio alle pulizie di casa

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è progettato per offrirti una soluzione di pulizia all-in-one potente ed efficiente. Il sistema OZMO Turbo 2.0 con panno rotante fornisce un’enorme potenza di aspirazione di 6000Pa, garantendo una pulizia profonda anche negli angoli più difficili. La stazione OMNI All-in-One, inoltre, rende la tua esperienza di pulizia completamente hands-free, aggiungendo un tocco di comodità al processo.

La tecnologia di sollevamento intelligente del panno di lavaggio è una caratteristica innovativa che riconosce moquette e tappeti con ultrasuoni, sollevando automaticamente i panni quando rileva superfici delicate per evitare di rovinarle con il mocio.

L’Ecovacs DeeBot T20 introduce anche una modalità di lavaggio innovativa con acqua calda a 55℃. Questa funzione scioglie le macchie più ostinate, elimina gli odori e ottimizza l’azione della soluzione detergente.

Il sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 è unico nel suo genere, ruotando i panni fino a 180 volte al minuto. Questa azione, unita alla pressione costante applicata al pavimento, assicura una pulizia profonda e efficace, anche su macchie rimaste fino a 72 ore prima.

La tecnologia avanzata di rilevamento oggetti in 3D TrueDetect 3D 3.0 utilizza la luce strutturata e un algoritmo di immagini in 3D per scansionare e rilevare oggetti per terra, garantendo che il robot non si impigli durante la pulizia.

Per un controllo ancora più avanzato, puoi attivare il robot con il comando vocale dell’assistente intelligente YIKO o utilizzarlo con Alexa per una maggiore comodità.

Con TrueMapping 2.0, la navigazione del robot è precisa, con una rapida mappatura e pianificazione del percorso, rendendo le pulizie completamente automatizzate.

Il pacchetto include il robot DeeBot, un sacchetto antibatterico per la polvere, un filtro antibatterico, la stazione di svuotamento automatico e pulizia del mocio, piastre e panni di lavaggio, cavo di alimentazione, spazzole laterali, manuale d’uso, guida rapida, spazzola di pulizia e kit di pulizia.

Approfitta di questa occasione unica per accedere a una pulizia domestica avanzata e senza sforzo, risparmiando 400€ grazie alle offerte del Black Friday su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.