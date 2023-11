ECOVACS DEEBOT T20, il robot 2-in-1 fa tutto da solo: subito 200€ di sconto su Amazon

L’innovazione incontra la pulizia profonda con l’ECOVACS DEEBOT T20e, uno straordinario robot aspirapolvere e lavapavimenti. Questo potente dispositivo offre una soluzione di pulizia all-in-one che ti libera dal fastidio di pulire manualmente il tuo pavimento. Con un prezzo originale di 799,00€, ma attualmente disponibile a soli 599€ grazie a un coupon di 200€, è un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

DEEBOT T20e OMNI è dotato del sistema OZMO Turbo 2.0 con un’enorme potenza di aspirazione di 6000Pa. Questo robot aspirapolvere garantisce una pulizia profonda persino negli angoli più difficili da raggiungere. Il panno rotante offre una soluzione a mani libere per una pulizia completa e accurata.

Una delle caratteristiche più avanzate di questo robot è il sollevamento automatico del panno di lavaggio. Grazie all’uso degli ultrasuoni, il DEEBOT riconosce moquette e tappeti, sollevando automaticamente i panni per evitare di imbrattarli con il mocio. Insomma, è il robot a riconoscere in automatico le diverse tipologie di superficie e tu non dovrai preoccuparti di nulla.

Il sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 è unico nel suo genere. Ruota i panni fino a 180 volte al minuto, applicando una pressione costante sul pavimento per rimuovere sporco e macchie persistenti. Anche le macchie di caffè rimaste sul pavimento per 72 ore non sono un problema per questo robot.

