Ecovacs Deebot T10 Plus: aspira, lava e si svuota da solo (-44%)

Voglio subito dirti che quella che ti sto per segnalare è una di quelle offerte da “dito più veloce”. Se non fai presto rischi di perdertela. Quindi vai subito su Amazon e blocca il prezzo mettendo nel tuo carrello Ecovacs Deebot T10 Plus a soli 499 euro, invece che 899 euro.

Posso assicurarti che tutto vero, non ci sono errori. Oggi siamo di fronte uno sconto folle del 44% che ti permette di risparmiare ben 400 euro sul totale. Con questa robot che aspira e lava i pavimenti in una sola passata le pulizie di casa saranno un gioco da ragazzi. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Ecovacs Deebot T10 Plus: mappatura smart e svuotamento automatico

Questo robot aspirapolvere è dotato della tecnologia SLAM che gli permette di mappare la tua casa velocemente e in modo preciso salvando 3 mappe in 2D e una mappa in 3D. Identifica con precisione anche gli ostacoli più piccoli come calze, scarpe o cavi e così non si ferma mai.

Ha una potente aspirazione da 3000 Pa e un sistema di lavaggio con 600 vibrazioni al minuto ad alta frequenza che lasciano quindi i pavimenti perfettamente puliti in una sola passata. Inoltre è dotato della stazione di svuotamento automatico e quindi non dovrai fare nulla per ben 2 mesi. Infine, parlando di autonomia, grazie alla batteria da 5200 mAh è in grado di girare per casa per oltre 3 ore prima di ritornare in automatico alla base di ricarica.

Questa è assolutamente un’offerta da prendere al volo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Ecovacs Deebot T10 Plus a soli 499 euro, invece che 899 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.