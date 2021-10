Ecovacs Deebot N8+ è un PORTENTO: aspira, lava e si svuota da solo

Ecovacs Deebot N8+ sfata un mito: è possibile portare a casa un ottimo robot che lava, aspira e si svuota da solo, spendendo molto poco rispetto alla media di mercato. Questo gioiellino è impressionante: pulisce in modo eccezionale il pavimento, è dotato di tecnologia di scansione dell'ambiente circostante, ha un cuore super smart e – alla fine delle pulizie – elimina in autonomia la polvere dal serbatoio. Non ti sporchi le mani, ti limiti a buttare il sacchetto dei detriti quando è pieno.

Un vero e proprio concentrato di tecnologia, pronto a occuparsi dell'igiene del pavimento al tuo posto. Un dispositivo che viene proposto a prezzo democratico, nonostante l'eccellente qualità, e adesso è anche in gran sconto su Amazon: lo porti a casa a 479€ appena: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “120EUROFF”. Basta guardare i prezzi della concorrenza per rendersi conto dell'estrema convenienza della promozione del momento.

Ecovacs Deebot N8+: un concentrato di tecnologia a prezzo accessibile

Bellissimo esteticamente, il robot aspirapolvere più completo che tu possa desiderare arriva a casa con in kit la stazione di svuotamento, perfetta per garantire il corretto svuotamento automatico del serbatoio. Una caratteristica da non sottovalutare: di solito, l'accessorio per l'autopulizia dev'essere comprato a parte, investendo più di un centinaio di euro a parte.

Invece, grazie alla stazione di svuotamento – e alla tecnologia che accompagna questo gioiellino – potrai sperimentare sin da subito la praticità di utilizzare quotidianamente il tuo robot aspirapolvere, non dovendoti più preoccupare di svuotare il serbatoio prima di utilizzarlo nuovamente. Avverrà tutto in automatico a fine pulizia. Infatti, all'interno della stazione ci sarà già un sacchetto, pronto ad accogliere i residui aspirati. Non dovrai più avere contatti diretti con la sporcizia raccolta: dovrai limitarti a buttare via il sacchetto quando è pieno. Fra l'altro, i sacchetti sono molto grandi, da 2,5 litri: questo significa che potrai prolungare il tempo fra un cambio e l'altro, arrivando fino a 30 giorni.

Aspirazione e lavaggio: pratici ed efficaci

L'autopulizia è solo la ciliegina sulla torta, che completa un prodotto eccezionale, con una forza aspirante impressionante pari a ben 2300 Pa. Acari, peli, polvere e sporcizia non saranno più un problema: il bello di questi gioiellini è che puoi pulire anche più volte al giorno senza investire tempo, non sarai tu a doverlo fare.

Grazie al sistema di mappatura (tecnologia TrueMapping 1.0), questo eccellente elettrodomestico si muove con disinvoltura all'interno della casa perché ne riconosce gli ambienti. Infatti, la navigazione viene effettuata con estrema precisione grazie proprio all'attività di mappatura dell'abitazione, effettuata attraverso dei sensori laser dToF. Addirittura, questo gioiellino è in grado di mappare anche abitazioni a più piani e tu avrai la massima libertà. Potrai chiedere al robot di pulire questa o quella stanza oppure questo o quell'altro piano: lui saprà benissimo cosa fare. Tutte funzionalità che puoi gestire attraverso l'applicazione dedicata oppure sfruttando la voce: il device è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Tutto qui? Assolutamente no: grazie alla funzionalità di lavaggio con sistema OZMO, basterà aggiungere dell'acqua nel serbatoio apposito e la pulizia del pavimento sarà ancora più efficace. Per capire in dettaglio come funziona questa feature, e perché è così efficace, dai pure un'occhiata al video sottostante: ti permetterà di scoprire l'esclusivo sistema di lavaggio, che mantiene ben umido il panno durante tutta la sessione di pulizia, pura garantendo un'asciugatura super rapida.

Perfetto per qualsiasi tipologia di pavimento, puoi impostare il lavaggio su 4 livelli differenti, aumentando o diminuendo la quantità di acqua erogata. Massima possibilità di personalizzazione, anche in base al livello di sporcizia.

Inoltre, se ci sono zone dove preferisci che il robot non vada, non sarà un problema grazie alle barriere virtuali, che puoi creare proprio sfruttando il sistema di mappatura del quale ti ho raccontato. Una funzionalità che può tornarti utile in molte situazioni. Immagina di avere un groviglio di cavi oppure di rischiare che il prezioso tappeto (sul quale questo robot riesce a salire senza problemi per aspirare) si bagni durante il lavaggio. Ecco, in questi casi puoi creare una barriera virtuale che eviterà spiacevoli disguidi: l'intelligenza di questo prodotto ti permetterà una pulizia sicura, senza danni collaterali di alcun tipo.

Un cuore smart: applicazione e assistenti vocali

Ecovacs Deebot N8+ ha un cuore smart che non si può trascurare. Lo colleghi all'apposita applicazione (disponibile per Android e iOS) attraverso il WiFi e ti si apre un mondo di possibilità. Dalla gestione minuziosa della mappatura fino alla comoda programmazione delle pulizie: puoi fare in modo che ogni giorno il prodotto pulisca l'intera casa – o parte di essa – svuotandosi poi da solo. L'ideale se – ad esempio – sei fuori casa e non puoi occuparti delle pulizie. Non solo, grazie all'applicazione puoi anche far partire le pulizie da remoto: il robot è connesso a Internet, quindi non sarà un problema gestirlo da qualsiasi angolo del mondo.

Infine, non dimenticare che puoi anche abbinare il tuo gioiellino ai tuoi smart speaker: non importa se usi Amazon Alexa oppure Google Home, potrai usare la voce per iniziare o interrompere le pulizie.

Ecovacs Deebot N8+ e N8: tuoi con offerta imperdibile

Un vero e proprio concentrato di tecnologia, bello e di design, che puoi portare a casa a prezzo eccezionale, approfittando dei saldi di fine estate.

Infatti, nonostante il prezzo ufficiale sia già parecchio appetibile (599€) con gli sconti a tempo, puoi portarlo a casa a 479€ con la stazione di ricarica inclusa nel prezzo. Un vero e proprio affare: lo trovi direttamente sull'inserzione ufficiale presente su Amazon. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “120EUROFF”.

Ecovacs Deebot N8+

Se hai necessità di strizzare l'occhio al budget, nessun problema. Rinunciando allo svuotamento automatico del serbatoio della polvere, puoi fare affidamento sul modello standard: l'Ecovacs Deebot N8. Ha le stesse identiche caratteristiche del modello Plus, al netto dell'autopulizia. Non rinunci quindi a pulizia super efficace, lavaggio del pavimento, mappatura della casa (anche a più piani) e gestione tramite applicazione e assistenti vocali. Il prezzo però è molto più basso e ancor più ghiotto: su Amazon lo prendi a 369€ appena.

Ecovacs Deebot N8

Approfitta adesso dei saldi di fine estate di Ecovacs, le occasioni – su entrambi i modelli – sono decisamente super ghiotte. Scegli il tuo modello preferito:

Entrambi i prodotti godono di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.