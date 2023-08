Economico e validissimo: Amazfit GTS 2 Mini crolla su Amazon

Amazfit GTS 2 Mini è la prova vivente che è possibile acquistare uno smartwatch economico ricco di numerose funzionalità, quest’oggi addirittura in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Grazie al coupon di 15€ disponibile direttamente nella pagina di acquisto, il device di Amazfit può essere tuo spendendo appena 74€.

Come dicevamo in apertura di articolo, nonostante il suo prezzo economico e vantaggioso, Amazfit GTS 2 Mini è ricco di numerose funzionalità in grado di soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Che prezzo per Amazfit GTS 2 Mini su Amazon: oggi crolla ad appena 74€

Il wearable monta un bellissimo pannello AMOLED da 1.55 pollici ad alta risoluzione, monta una cassa realizzata con materiali di buona qualità e ti garantisce impermeabilità all’acqua ed integra anche un modulo GPS per il tracking continuo della posizione.

Come se non bastasse, il wearable del colosso cinese monta anche un precisissimo sensore HR che registra costantemente il battito cardiaco, registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e molto altro ancora. Dotato di una super batteria con un’autonomia di 14 giorni e con il supporto a più di 60 modalità sportive, il weable integra anche Amazon Alexa per avere l’assistente digitale sempre a tua disposizione direttamente dal polso.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch economico di Amazfit fintanto che puoi usufruire del coupon di 15€; inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.