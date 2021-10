Echo Show 8 e la casa diventa intelligente in tanti modi

Echo Show 8 è disponibile su Amazon a un prezzo conveniente: se approfitti dell'offerta in corso lo hai con uno sconto del 18% ossia a soli 89,99€. Veramente strepitoso, ti permette di avere un assistente vocale come Amazon Alexa in casa, ma in versione più evoluta.

Le spedizioni sono ovviamente gratuite e avvengono nel giro di due giorni grazie ai servizi Prime assicurati.

Un assistente vocale in casa e non solo: Echo Show 8

Presentarlo è riduttivo perché tutti conoscono Echo Show 8. Con il suo bel display è l'aiutante perfetto in casa, dopotutto è capace di fare di tutto e di più! Disponibile in colorazione bianco, te lo puoi portare a casa all'istante pagandolo secondo diverse modalità. Prima di vedere quali sono, è giusto spendere due parole sulle sue potenzialità.

Lo schermo intelligente non solo ti mostra i risultati delle tue ricerche, ma ti fa finanche interagire con amici e parenti. Praticamente è una cornice digitale che quando non è in funzione ti mostra ciò che vuoi, diventando un soprammobile perfetto.

La webcam integrata, come ti ho appena accennato, ti permette d'interagire con i contatti mediante webcam e non solo. Quando non la utilizzi la puoi persino chiudere così tuteli la tua password.

Le funzionalità di Amazon Alexa sono mille mila. In questo caso, essendoci un display, puoi chiedere al tuo assistente di mostrarti anche video e contenuti in streaming. Cosa potresti volere di più?

Acquista subito il tuo Echo Show 8 su Amazon a soli 89,99€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni lavorativi grazie alle spedizioni Prime. Se vuoi lo paghi in un'unica soluzione o scegli le cinque rate offerte dallo stesso e-commerce: non hanno alcun costo aggiuntivo e sono mensili.