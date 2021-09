Echo Show 8 a prezzo stracciato: Amazon Alexa e tanto altro tutto insieme

Un bel dispositivo Amazon ti permette di avere tutto a portata di mano. Con l'assistente vocale più famoso al mondo ogni tua richiesta può diventare realtà, quindi perché privartene? Sull'ecommerce è in offerta Echo Show 8 che puoi portare a casa a soli 89,99€. Con le spedizioni veloci e gratuite arriva in men che non si dica e in più ti offre funzioni aggiuntive che non avevi mai provato.

Echo Show 8: tutte le potenzialità di questo dispositivo

Echo Show 8 è un dispositivo semplice, dalle dimensioni compatte e che posizioni assolutamente dove vuoi. Con la sua estetica e l'aggiunta di un display diventa non solo un ottimo aiutante, ma anche una cornice che mostra l'orario, le tue foto preferite e così via. Praticamente acquistandolo addobbi la tua casa e la rendi intelligente con un'unica spesa!

Dotato di questo schermo intelligente da 8 pollici, ti offre la possibilità non solo di chiedere informazioni ed avere le risposte, ma di vedere anche video contenuti streaming, gestire i tuoi dispositivi con fotocamera e d'intrattenerti con amici e famiglia mediante videochiamate. Infatti non manca all'appello una favolosa webcam frontale integrata con risoluzione avanzata.

Puoi sempre domandare ad Alexa di riprodurre la tua musica, di mostrarti come sarà il meteo o di leggerti un audiolibro, su questo non ci piove sopra. In più, come su tutti gli altri modelli, puoi installare le Skills così personalizzi l'assistente secondo i tuoi gusti.

Approfittane subito e acquista Echo Show 8 di prima generazione su Amazon a soli 89,99€. Lo ordini e diventa tuo gratuitamente e in appena due giorni se possiedi un abbonamento Prime, altrimenti le spedizioni sono gratuite presso i punti di ritiro. Scegli se pagare in un'unica soluzione o con le cinque mensilità proposte da Amazon.