Echo Show 5 + telecamera TP-Link in super offerta: tuoi a meno di 80€

Se stai cercando una maniera conveniente per tenere sotto controllo la tua casa, oggi Amazon ha un’offerta che fa esattamente al caso tuo. L’e-commerce propone un bundle con il nuovo Echo Show 5 abbinato ad una telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C200 in forte sconto. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta.

Con un solo acquisto, avrai tutto quello che ti serve per monitorare in tempo reale l’ingresso di casa, o qualsiasi altra zona critica tu voglia tenere sotto controllo. Ovviamente è possibile estendere il sistema di sicurezza, associando all’Echo Show 5 altre telecamere di sicurezza compatibili.

Amazon Echo Show 5 non richiede grosse presentazioni. Offre il meglio della tecnologia Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, unita alla comodità di uno schermo touch. Tra le altre cose, potrai usare il dispositivo per guardare una serie TV, controllare il meteo, oppure consultare le ultime notizie in tempo reale. Quando il device non è in uso, può anche essere programmato per diventare una cornice digitale e mostrare le tue foto preferite.

Echo Show 5 è anche un vero e proprio Hub per la casa intelligente: potrai controllare telecamere, lampadine e termostati semplicemente usando la tua voce. Una volta provato Alexa non si torna più indietro: il servizio di Amazon è semplicemente comodissimo. Il dispositivo ha anche una telecamera da 2MP integrata, che potrai usare per partecipare alle teleconferenze o per videochiamare i tuoi familiari e amici.

Oggi questo dispositivo, di per sé straordinario, può essere tuo in bundle con un’avanzata telecamera di sicurezza. Il prezzo? Solo 79,99€ con un ottimo risparmio sul prezzo di lancio di 134,99€.

