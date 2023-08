Echo Show 5: su Amazon torna in promozione scontato del 29%

Ci sono prodotti che grazie alla loro utilità e qualità si conoscono anche senza averli provati o visti. Tra questi vi è lo splendido Echo Show 5, lo Smart Display più piccolo di Amazon che presenta tantissime funzionalità tutte controllabili con l’assistenze virtuale Alexa. Se stavate aspettando il momento adatto per acquistarlo, questo è arrivato grazie alla promozione di Amazon del giorno. Il suo prezzo di 84,99 euro scende fino a quota 59,99 euro.

Echo Show 5: un dispositivo dalle grandi potenzialità

L’assistente vocale Alexa sarà sempre a disposizione per esaudire ogni vostra richiesta in modo semplice e rapido: impostate sveglie e timer, controllate il calendario, guardate il notiziario, fate videochiamate con la telecamera da 2 MP e potete godervi musica e serie TV in streaming grazie al potente speaker: tutto questo usando solo la vostra voce. Potrete anche gestire la vostra casa intelligente da remoto (ovviamente solo se possedete i relativi dispositivi come telecamere, luci o elettrodomestici Smart), tenendo sempre d’occhio l’abitazione mediante la videocamera integrata.

Echo Show 5 è perfetto anche per mostrare le vostre foto a familiari e amici: con Amazon Photos trasformerete lo schermo in una vera e propria cornice digitale. Insomma, si tratta di un dispositivo veramente interessante e super richiesto. Nonostante la promozione sia ciclica e non si tratti del suo minimo storico, questo prezzo è davvero interessante. 44,99 euro invece di 84,99 euro non sono da sottovalutare. Infine non dimenticate che potrete godere consegne rapide e gratuite con un abbonamento ad Amazon Prime.

