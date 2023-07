Echo Show 5 + presa intelligente Meross Smart Plug a un prezzo ASSURDO

Ci sono prodotti che basta nominarli per conoscerne già le qualità indiscusse anche se non si sono mai provati prima. Tra questi spicca il bellissimo Echo Show 5, il fantastico Smart Display di Amazon che presenta tantissime funzionalità tutte controllabili con l’assistenze virtuale Alexa. Se stavate aspettando il momento adatto per acquistarlo, questo è arrivato grazie alla promozione di Amazon del giorno che prevede un bundle con l’utilissima presa intelligente Meross Smart Plug. Il suo prezzo di 129,98 euro scende fino a quota 79,98 euro. Si tratta di una promozione mai vista prima che vi consigliamo di prendere al balzo anche perché lo sconto del 38% è davvero allettante.

Echo Show 5 + presa intelligente Meross Smart Plug: un bundle interessante

L’assistente vocale Alexa sarà sempre a disposizione per esaudire ogni vostra richiesta in modo semplice e rapido: impostate sveglie e timer, controllate il calendario, guardate il notiziario, fate videochiamate con la telecamera da 2 MP e potete godervi musica e serie TV in streaming grazie al potente speaker: tutto questo usando solo la vostra voce. Potrete anche gestire la vostra casa intelligente da remoto (ovviamente solo se possedete i relativi dispositivi come telecamere, luci o elettrodomestici Smart), tenendo sempre d’occhio l’abitazione mediante la videocamera integrata.

Echo Show 5 è perfetto anche per mostrare le vostre foto a familiari e amici: con Amazon Photos trasformerete lo schermo in una vera e propria cornice digitale. La presa intelligente invece presenta funzioni molto interessanti come la programmazione dell’accensione e dello spegnimento automatico dei dispositivi connessi così che possiate risparmiare energia quando le luci non sono necessarie o lasciate accese accidentalmente. Inoltre è compatibile con Alexa e Google Home così che possiate controllare gli elettrodomestici tramite i comandi vocali o tramite l’app Meross.

Insomma, si tratta di un bundle veramente interessante che mette insieme due prodotti di altissimo livello. Oggi grazie ad Amazon potrete portatevelo a casa a soli 79,98 euro invece di 125,98 euro. Non sottovalutate, infine, le consegne rapide e gratuite con un abbonamento ad Amazon Prime.

