Echo Show 5, metà prezzo sul dispositivo con display intelligente

Finalmente puoi realizzare i tuoi sogni e introdurre in casa Amazon Alexa mediante un dispositivo eccezionale a prezzo ridotto. Non hai tempo da perdere dal momento che Echo Show 5 di seconda generazione è in sconto su Amazon con un ribasso del 47%.

Praticamente lo paghi a metà prezzo, portando a casa con soli €44,99 e dando il benvenuto all’assistente intelligente più famoso al mondo.

Con le spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano, succede a casa in quattro e quattr’otto senza alcun costo aggiuntivo.

Non sei soddisfatto? Hai 30 giorni per provare il servizio e nel caso restituirlo riceve un rimborso integrale.

Echo Show 5: tutto ciò che ti metti a portata di mano questo prodottino

da mettere in camera o in salone, e con solo 5 è proprio il dispositivo perfetto. Grazie al suo display intelligente, rende Amazon Alexa ancora più funzionale e ti permette di accedere a numerose funzioni che ti aiutano ad affrontare la quotidianità in modo ancora più intelligente.

Sicuramente sai già di cosa sto parlando, ma se non ne hai mai sentito parlare ti faccio subito sapere che grazie a lui puoi:

gestire i tuoi dispositivi collegati;

impostare timer e sveglie;

e Ascoltare musica, podcast, audiolibri e notizie;

e notizie; cercare informazioni di ogni genere;

di ogni genere; seguire ricette;

avere una cornice digitale perfetta come elemento d’arredo;

perfetta come elemento d’arredo; poterti gustare contenuti in streaming mediante le applicazioni di Netflix e Amazon Prime video;

mediante le applicazioni di Netflix e Amazon Prime video; intrattenere videochiamate con amici e familiari grazie alla webcam integrata.

Praticamente un dispositivo completo in tutto e per tutto grazie al quale aggiungi un elemento in casa che utilizzi per funzioni quotidiane.

Il ribasso del 47%, non è affatto uno sconto irrisorio quindi se da tempo stavi pensando di fare questa aggiunta, non aspettare neanche un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo Echo Show 5 di seconda generazione a soli €44,99. Come ti dicevo piccolo le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il telefono italiano con prime attivo sul tuo account.

