Su Amazon è disponibile il nuovo Amazon Echo Show 5, uno dei migliori smart display al mondo, a quasi metà prezzo: solo 49,99 euro invece di 89,99 euro. Un oggetto d'arredo, che è soprattutto un enorme concentrato di tecnologia. Queste sono le offerte del giorno di Amazon!

Echo Show 5 a quasi a metà prezzo su Amazon

Ne sarete entusiasti quando lo utilizzerete in casa o in ufficio per ogni attività quotidiana, anche la più banale. Lo collegate alla corrente e al Wi-Fi di casa e Alexa e la sua potenza faranno tutto il resto. Potete chiedere qualunque cosa all'assistente vocale e le risposte vi arriveranno in tempo reale anche sull'ampio display. Grazie a quest'ultimo potrete vedere serie tv o le videocamere di sorveglianza, ma anche effettuare videochiamate grazie all'ottima fotocamera anteriore.

Amazon Echo Show 5 può essere vostro a un prezzo eccezionale grazie ad Amazon: solo 49,99 euro invece dei consueti 89,99 euro di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home