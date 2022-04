Echo Show 5 2021 + Videocitofono smart a 59€: combo PAZZESCA (-58%)

L'eccezionale smart speaker Echo Show 5, in combo con il bellissimo e utile videocitofono smart di Ring, è in sconto a 59,99€ appena su Amazon. Un bundle disponibile solo grazie alle promozioni di Primavera. Basta completare l'ordine al volo e risparmi il 58%: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Echo Show 5 con videocitofono smart: una combo da non perdere

Da una parte hai un eccezionale smart display, con ampio pannello e supporto al toushscreen, che ti permetterà di interagire con l'assistente vocale Alexa usando la voce. Ascolti e vedi le risposte, ma non solo: puoi anche guardare Netflix e Prime Video, oltre a porte effettuare videochiamate.

Insieme a lui, in confezione, ricevi anche lo spettacolare videocitofono smart di Ring, super semplice da installare. Puoi farlo in totale autonomia ed è un portante. Infatti, integra fotocamera, microfono, speaker e anche un pulsante. Puoi usarlo anche come un campanello. Ogni volta che viene sollecitato, o c'è un movimento, ricevi una notifica sullo smartphone e sui tuoi smart speaker e display. Ottimo per la sicurezza di casa e super accattivante sotto il punto di vista estetico.

Approfitta adesso di questa spettacolare combo e rendi subito più smart la casa. Completa l'ordine al volo e accaparrati Echo Show 5 insieme all'eccezionale videocitofono smart di Ring a 59,99€ invece di 144,98€. Risparmi il 58% e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.