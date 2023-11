Echo Show 10 a PREZZO da SBALLO con il Black Friday

Echo Show 10 è lo schermo intelligente in HD che segue i tuoi movimenti per mostrarti sempre le informazioni o per rimanere inquadrato durante una videochiamata. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo da sballo. In occasione del Black Friday lo metti in carrello a soli 189,99 euro, invece di 269,99 euro. Che occasione incredibile! E se sei cliente Prime hai consegna gratuita e possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero da soli 38 euro al mese.

Echo Show 10: lo schermo intelligente che amerai

Con Echo Show 10 3a Generazione hai a tua completa disposizione Alexa, l’assistente virtuale più amato di sempre, integrata in uno schermo pazzesco da 10,1 pollici. La sua particolarità è che si trova fissato su una base in grado di muoversi automaticamente. Questo ti permette di avere sempre sott’occhio videochiamate, ricette e altri contenuti. Scopri tutte le sue ricche funzionalità!

Cosa stai aspettando? Mettilo ora in carrello a soli 189,99 euro, invece di 269,99 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.