Finalmente, Amazon Echo Show 10 è sbarcato in vendita anche in Italia, dopo il suo periodo di preordine. La cosa interessante è che – se lo desideri – puoi acquistarlo a rate senza busta paga, grazie a Cofidis: ecco come fare.

Exho Show 10 in vendita su Amazon

Lo smart display più tecnologicamente avanzato del mondo è certamente il nuovo arrivato in casa Amazon. Il suo braccio robotico, e i suoi sensori, percepiscono i tuoi movimenti e permettono al display di seguirti: immagina di cucinare mentre guardi una serie TV sull’ampio display oppure mentre sei al telefono con un amico o un parente.

Ovviamente, non è solo il display a rendere interessante questo dispositivo: il suo cuore pulsante è caratterizzato dalla presenza dell’assistente vocale Amazon Alexa. A lei potrai chiedere di tutto: dalle informazioni sul traffico alle ricette, passando per le notizie. Divertiti con le tantissime skill disponibili e chiedi al tuo assistente personale di gestire la tua casa smart.

Insomma, il nuovo Echo Show 10 è un concentrato di tecnologia eccezionale e – tutto sommato – non ha un prezzo irraggiungibile: servono 249,99€ per portarlo a casa. Come anticipato, puoi approfittare della possibilità di portarlo a casa pagandolo a rate: non serve la busta paga, grazie alla possibilità offerta a Cofidis. Tutto quello che devi fare è mettere il tuo nuovo smart display nel carrello e selezionare Cofidis come metodo di pagamento.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Tuttavia, non possiamo garantire che sia anche rapido perché la richiesta del prodotto è particolarmente elevata. Non perdere questa e altre occasioni lampo presenti su Amazon e non solo: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

