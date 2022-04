Echo Flex rende smart ogni stanza: costa POCO e monta Alexa (-50%)

Vuoi avere Alexa sempre a portata di mano pur spendendo poco? Se la risposta è affermativa non devi far altro che acquistare subito Echo Flex in offerta su Amazon a un prezzo che sembra quasi impossibile.

Infatti, grazie all'incredibile sconto del 50%, hai l'opportunità di ricevere a casa un device che è un mix di tecnologia da tutti i punti di vista. Non lasciarti influenza dal prezzo molto economico: Echo Flex si trasforma in un comodo smart speaker e molto altro, basta semplicemente collegarlo a una presa di corrente.

Echo Flex è in offerta su Amazon con uno sconto del 50%: non lasciartelo scappare

Dotato di un mini altoparlante integrato per ascoltare le risposte di Alexa, Echo Flex dispone anche della porta jack audio da 3.5 mm per collegare rapidamente uno speaker secondario per ascoltare tutta la musica che voi. Inoltre, grazie al modulo Bluetooth integrato, lo puoi abbinare anche a uno smartphone e gestire il playback audio utilizzandolo come se fosse un vero e proprio smart speaker.

Echo Flex è molto di più: sul fondo dispone anche di una comoda presa USB per ricaricare rapidamente ogni dispositivo dotato di una porta USB, mentre le funzionalità Drop In e Annuncio ti offrono la possibilità di utilizzarlo come interfono per comunicare rapidamente con gli altri dispositivi Echo presenti in casa.

Cosa stai aspettando? Acquista subito Echo Flex in offerta al 50% di sconto su Amazon: imparerai quanto è conveniente utilizzarlo per gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa e avere sempre Alexa a portata di mano. A questo prezzo è quasi impossibile non acquistarlo per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Le offerte di Primavera di Amazon portano in sconto centinaia di prodotti che non puoi lasciarti scappare: scopri l'occasione che stavi tanto aspettando nella pagine delle offerte!