Echo Flex: PICCOLO, SMART e con Alexa in maxi sconto su Amazon (-50%)

L'offerta di Amazon di oggi su Echo Flex è una di quelle che non puoi e non devi lasciarti scappare per nessun motivo al mondo. Non solo stiamo parlando di uno sconto del 50% sul prezzo di listino, ma stiamo anche parlando di un dispositivo smart che, seppure piccolo, è completo sotto tutti i punti di vista.

Echo Flex è in offerta su Amazon con il 50% di sconto

A cosa serve Echo Flex? È un dispositivo estremamente versatile che ti permette di introdurre Alexa in qualsiasi stanza di casa o dell'ufficio: basta una semplice presa a muro a cui collegarlo, ed ecco che puoi magicamente gestire ogni dispositivo smart presente con la tua voce. Oltre ad essere dotato di LED luminosi e una comoda porta USB per collegare un mare di accessori, il dispositivo integra anche uno speaker sempre a tua disposizione.

Grazie al modulo Bluetooth integrato, inoltre, puoi rapidamente collegarlo a uno speaker già presente in casa per farli comunicare immediatamente e controllarli semplicemente con la tua voce. Gli utilizzi di Echo Flex sono davvero molti e tutti semplici da impostare: una volta acquistato ad appena 14€ ti chiederai come hai fatto fino ad oggi a vivere senza.

Cosa stai aspettando: non lasciarti scappare lo sconto del 50% per trasformare la tua casa in una vera smart home con un piccolo ma potente dispositivo smart.