Echo Flex con Alexa a 14€: 5 modi per usarlo al MASSIMO

Echo Flex a 14€ è un affare. Lo so, ti stai chiedendo per quale motivo si tratta di un'occasione da non perdere. Semplice: con una cifra ridicola, porti a casa tutto quello che può offrirti l'assistente vocale Alexa e non solo. Infatti, ti si apre un mondo di possibilità per rendere smart la casa.

Super compatto, posizioni questo gioiellino in qualsiasi ambiente, anche il più piccolo, lo configuri rapidamente e sei pronto a esplorare tutto quello che può offrirti. Un punto di partenza per creare la casa smart che più ti piace, spendendo pochissimo. Completa rapidamente l'ordine per avere questo gioiellino a 14€ circa appena da Amazon. Spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Echo Flex in sconto assurdo su Amazon

Un prodotto di nicchia, che dev'essere capito per poterlo apprezzare. Qualche esempio di come puoi sfruttarlo? Resterai sorpreso:

perfetto come smart speaker con Alexa: chiedi all'assistente qualsiasi cosa ti serve; dalle informazioni generali, alle richieste più specifiche, lei sarà sempre pronta; perfetto come base per creare la casa smart che più ti piace: puoi semplicemente abbinare dei dispositivi compatibili con Alexa oppure sfruttare il Bluetooth (e la porta jack audio) per collegare della casse che non sono smart, ma finalmente possono diventarlo; puoi sfruttare la porta USB – in dotazione – per ricaricare il cellulare o alimentare altri device; puoi usare la porta USB per collegare degli speciali accessori, che puoi acquistare a parte su Amazon (ad esempio, un sensore per rilevare la presenza oppure una luce); portare Alexa anche dove non ci sarebbe spazio per poter posizionare uno smart speaker tradizionale: è così compatto, che sta bene ovunque.

Sono solo alcuni esempi dei modi in cui puoi sfruttare questo eccezionale Echo Flex, lo smart speaker con Alexa più compatto che ci sia. Portalo a casa a 14€ circa appena da Amazon: risparmi praticamente il 50% e le spedizioni sono rapide e gratis.