Echo e lampadina Philips Hue in un bundle BOMBA: 40€ di sconto

Se vuoi rendere la tua casa smart devi iniziare per forza con un assistente intelligente e l'illuminazione. Se ancora non conti nessuno di questi dispositivi, l'offerta in corso su Amazon è una vera bomba: con ben 40 euro di sconto ti porti a casa sia Echo di 4a generazione che una lampadine Philips Hue. La spesa finale? Appena 59,99€.

Con le spedizioni Prime ricevi tutto nel giro di due giorni e inizi subito a trasformare la tua abitazione in una casa di ultima generazione.

Echo: con Philips come alleato il risultato è garantito

Amazon conta diversi dispositivi nella sua gamma di prodotti, ma trai più favoriti non può che apparire lui: Echo. Disponibile nella versione appartenente alla quarta generazione, questo assistente vocale rende la tua casa intelligente e sfruttabile mediante dei semplici comandi vocali.

Con la cassa integrata ti è concesso fare tutto: ricevere notifiche, informazioni, ascoltare musica e audiolibri o ancora gestire i tuoi dispositivi intelligenti. Tra questi? Ovviamente la lampadina Philips Hue che ti viene venduta in combo.

Quest'ultima è un vero portento dato che ti consente di rendere una tua lampada o un tuo lampadario immediatamente reattivo. Modifiche l'intensità della luce, il colore e rendi la stanza adatta ad ogni esigenza. Il suo attacco è di tipo E27 quindi compatibile con la maggior parte di sistemi di illuminazione sul mercato.

Se fossi in te non mi farei scappare questa occasione e acquisterei subito il, bundle con Echo e questa lampadina su Amazon a soli 59,99€. Se lo ordini subito lo ricevi in appena uno o due giorni lavorativi con Prime. Non sei abbonato? Nessuna paura, lo privi gratuitamente per 30 giorni e senza vincoli con questa offerta.