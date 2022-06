Echo Dot in casa per avere Alexa a disposizione, al 50% proprio ora

Dai il benvenuto ad Alexa all’interno della tua casa acquistando il dispositivo più amato al mondo. Piccolo e compatto non ti far rinunciare a nessuna funzione e si sa utilizzare che è una meraviglia. Esatto, sto parlando proprio di Echo Dot di terza generazione attualmente in offerta su Amazon al 50%.

Risparmia il metà prezzo e collegati immediatamente sulla pagina per completare l’acquisto. Così facendo finisci col pagarlo appena €24,99 ed esaudire finalmente i tuoi desideri.

Delle spedizioni non devi preoccuparti poiché sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano se hai Prime attivo sul tuo account.

Echo Dot di terza generazione: Amazon Alexa diventa a portata di mano

Quando lo definisco uno dei prodotti più gettonati dell’intera serie, non lo dico tanto per ma perché effettivamente è quello con un rapporto qualità prezzo ottimo e che ti permette introdurre Amazon Alexa in casa in modo facile e veloce.

Infatti arriva a casa con il suo alimentatore e una volta che lo colleghi alla presa di corrente e lo connetti alla connessione WiFi, lui è pronto per iniziare a stupirti fin dal primo momento.

L’assistente intelligente più famoso al mondo ti permette di fare tutto ciò che vuoi. In modo particolare puoi:

Gestire i dispositivi collegati

Riprodurre musica, audiolibri, podcast

Chiedere informazioni di qualunque genere quindi dal meteo ad ultimi accadimenti

Scaricare skills e personalizzare il prodotto secondo le tue esigenze

e personalizzare il prodotto secondo le tue esigenze Impostare timer, sveglia, promemoria e cose così

Credimi, una volta che lo provi non potrai più iniziare a farne meno soprattutto se non inizi ad utilizzare per tenere il conto della cottura della pasta mentre ti sposti in casa liberamente.

Scherzi a parte, questa è proprio l’occasione giusta per agire. Collegati immediatamente su Amazon e porta a casa il tuo Echo Dot di terza generazione con soli €24,99.

