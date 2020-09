Che ne direste di portare sempre con voi Echo Dot e Alexa? Nessuna presa di corrente, nessun cavo, solo la comodità di avere Echo Dot ovunque e in ogni momento. Se questa idea vi piace allora non dovete lasciarvi sfuggire l’offerta del giorno: D3 Batteria mobile portatile.

GGMM D3 Batteria mobile portatile per altoparlanti intelligenti

GGMM D3 è un piccolo dispositivo nel quale alloggiare lo speaker di Amazon. In questo modo, grazie ad una batteria da 5200 mAh, otterremo fino ad 8 ore di autonomia per l’Echo Dot 3. Potremo quindi utilizzarlo tranquillamente in mobilità come un vero e proprio speaker portatile. Per ricaricarlo invece basterà utilizzare l’alimentatore fornito con lo speaker. Infine la batteria è dotata di un indicatore LED che suggerisce il livello di carica residua. Oggi è in offerta su Amazon a soli 27.19 euro con il 15% di sconto.

Wearable