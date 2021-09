Torna in grande offerta il comodissimo Echo Dot di terza generazione. Con appena 21,99 euro ve lo portate a casa grazie all'offerta di settembre di Amazon. Infatti risparmiate ben 28 euro per avere un assistente vocale intelligentissimo a vostra completa disposizione. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Echo Dot di terza generazione: caratteristiche principali

L'Echo Dot di terza generazione si presenta con delle dimensioni molto ridotte, ma non per questo pecca di efficacia. Potete utilizzarlo per mille funzionalità tra cui ascoltare la musica, riprodurre audiolibri e fino ad arrivare a chiedere informazioni su meteo, ristoranti e quant'altro.

Inoltre, se in casa doveste possedere dei dispositivi intelligenti come ad esempio delle lampadine o un sistema di sorveglianza, potete gestirli con un solo comando vocale. L'importante è che siano compatibili con questa tecnologia di Amazon. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il dispositivo ha una cassa di alta qualità integrata. È abbastanza potente per riprodurre la vostra musica in modo soddisfacente, ma potete anche collegarlo a un impianto stereo esterno.

Acquistate subito il tuo Echo Dot di terza generazione su Amazon a soli 21,99 euro. Qualora procedeste oggi stesso all'acquisto, potreste riceverlo in casa vostra in meno di 48 ore lavorative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home