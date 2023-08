Echo Dot 5th gen in super offerta: il prezzo crolla del 42%

L’Echo Dot di 5ª generazione, modello 2022, è ora disponibile su Amazon a soli 34,99€, con un importante sconto rispetto al prezzo originale di 59,99€. Stai risparmiando ben il 42% su questo dispositivo! L’Echo Dot, noto per la sua efficienza e design elegante, ora arriva con un audio ancora più potente e dinamico, garantendo un’esperienza sonora superiore rispetto alle precedenti generazioni.

Che tu desideri ascoltare musica, audiolibri o i tuoi podcast preferiti, l’Echo Dot è in grado di rispondere ad ogni tua esigenza. Offre compatibilità con vari servizi musicali come Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, oltre alla possibilità di collegarsi tramite Bluetooth. Ma non è solo un altoparlante. Grazie ad Alexa, l’assistente virtuale, puoi ricevere previsioni del tempo, impostare timer, porre domande e persino ascoltare barzellette. E per quei giorni in cui desideri dormire qualche minuto in più? Semplicemente tocca il tuo Echo Dot per posporre la sveglia.

Uno degli aspetti più interessanti dell’Echo Dot è la sua capacità di gestire la tua casa. Puoi controllare vari dispositivi per la Casa Intelligente con la tua voce e creare delle routine personalizzate in base alle tue esigenze. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, installa i tuoi dispositivi Echo in diverse stanze e collegali tra di loro: goditi la musica in tutta la casa, o crea un sistema home theater in abbinamento con Fire TV. Non perdere questa opportunità unica: l’Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) in colore Blu notte è ora in offerta a soli 34,99€, invece del prezzo di listino di 59,99€. Approfitta subito dello sconto del 42% e rendi la tua casa ancora più smart!

