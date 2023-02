Echo Dot 5: a questo prezzo DEVE essere a casa vostra

Prosegue la grande promozione di Amazon sul nuovo Echo Dot 5, la quinta generazione dell’amato speaker Smart del colosso dell’e-commerce. Il suo prezzo di 59,99 euro scende a quota 34,99 euro grazie all’importante sconto del 42%. Un prezzo davvero interessante per uno dei prodotti più interessanti da tenere a casa.

Echo Dot 5: continua la promozione su Amazon

Echo Dot 5 ha un prezzo di listino già molto concorrenziale, ma ora scende ancora più grazie all’ottima promozione di Amazon. Adesso potrete entrare ufficialmente nel mondo delle Smart Home senza bisogno di spendere grosse cifre. Godetevi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

Chiedete ad Alexa le previsioni del tempo e impostate dei timer con la voce, ricevete risposte alle vostre curiosità e ascoltate le barzellette più divertenti. Avete bisogno di qualche minuto in più al mattino? Potete semplicemente toccare l’Echo Dot per posporre la sveglia. Controllate anche i dispositivi Smart Home compatibili con la vostra voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Grazie alla creazione di nuove routine, per esempio, il ventilatore intelligente o il condizionatore si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Echo Dot 5 al prezzo scontato di 34,99 euro invece di 59,99 euro. L’offerta garantisce uno sconto del 42% sul prezzo dello Smart speaker che può essere acquistato anche in 5 rate da 7 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

