Echo Dot 3 + lampadina Smart a un prezzo BOMBA: -54%

I device di Amazon, grazie alle Offerte di Primavera, sono attualmente in forte sconto nel celebre e-commerce, ma una delle promozioni più interessanti riguarda l’Echo Dot di terza generazione in combinazione con una lampadina Smart multicolore della Ledvance. Il prezzo scende a quota 29,99 euro invece di 65,68 euro. Lo sconto del 54% è davvero molto interessante perché di solito a quel prezzo si acquista solo l’Echo Dot (infatti da solo il prezzo è di 24,99 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Echo Dot 3 + lampadina Smart: un bundle pazzesco

Nonostante l’Echo Dot sia già arrivato alla quinta edizione, la terza è quella che è rimasta nel cuore di molti utenti per il suo design minimale e unico e per la sua semplicità d’utilizzo. Dopotutto è lo speaker più venduto di Amazon grazie anche al rivestimento in tessuto che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli ed è adatto a ogni tipo di ambiente. Il resto delle funzioni sono identiche a tutti gli altri eccellenti Smart speaker dell’azienda.

Chiedete ad Alexa le previsioni del tempo e impostate dei timer con la voce, ricevete risposte alle vostre curiosità e ascoltate le barzellette più divertenti. Avete bisogno di qualche minuto in più al mattino? Potete semplicemente toccare l’Echo Dot per posporre la sveglia. Controllate anche i dispositivi Smart Home compatibili con la vostra voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Grazie alla creazione di nuove routine, per esempio, il ventilatore intelligente o il condizionatore si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato.

La lampadina LED intelligente presenta la classica forma a lampadina (Classic A) e ha una base E27. Questa produce luce di colore regolabile e luce bianca (da 2700 a 6500 K) così che possiate regolarla in base alle vostre esigenze personali. Alta l’efficienza energetica grazie anche alla sua lunga durata fino a 20.000 ore. Poi con i suoi 9 W e 806 lm, la lampada emette una luce intensa ed è anche a risparmio energetico. Infine la lampadina intelligente può essere controllata tramite telecomando WiFi, app per smartphone o assistente vocale.

Non fatevi scappare questo ottimo bundle in grande offerta su Amazon: il suo Smart speaker di terza generazione più una lampadina LED intelligente li pagate solo 29,99 euro invece di 65,68 euro. La spedizione, inoltre, è gratuita per tutti gli abbonati al servizio Prime.

