Ecco uno smartphone che costa poco ma non delude: moto g75 5G a soli 191€

Oggi puoi avere uno smartphone dalle grandi prestazioni senza doverlo strapagare approfittando di questa offerta che trovi in esclusiva su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello moto g75 5G a soli 191,99 euro, invece che 279,90 euro.

C’è dunque uno sconto del 31% suo ultimo prezzo più basso e siamo vicinissimi al minimo storico. Che potrai mettere le mani su uno smartphone eccellente con un processore potente e una memoria interna bella grande. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Moto g75 5G è lo smartphone low cost migliore che c’è

Difficilmente potrai trovare uno smartphone con queste caratteristiche a un prezzo migliore di moto g75 5G. Tra l’altro questa è la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che puoi anche espandere con una scheda microSD fino a 1 TB. Il tutto spinto dal potente processore Snapdragon 6 Gen 3 di Qualcomm. Ha un peso di soli 208 grammi e uno spessore di appena 8,3 mm.

È dotato di un bellissimo display LCD FHD+ da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento veloce fino a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 5. Possiede poi una doppia fotocamera con sensore principale posteriore da 50 MP per scatti straordinari e una fotocamera frontale per selfie da 16 MP. Ottimo anche la batteria da 5000 mAh che detiene una ricarica rapida cablata da 30 W e una ricarica wireless da 15 W.

Per il prezzo con cui lo potrai avere oggi è sicuramente una delle migliori promozioni della categoria. Dunque non aspettare troppo rischiando di perdere l’occasione. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo moto g75 5G a soli 191,99 euro, invece che 279,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.