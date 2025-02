Ecco quali sono i migliori smartphone a meno di 200€ di Febbraio

Hai aspettato che finisse il mese per mettere da parte qualche soldo e acquistare un nuovo smartphone? Vorresti comunque non spendere oltre 200 euro? Allora dai un’occhiata questa nostra selezione dei migliori smartphone che puoi acquistare su Amazon a meno di 200 euro.

Migliori smartphone a febbraio 2025 spendendo meno di 200€

Con una cifra veramente ridicola di appena 119,99 euro poi portati a casa bellissimo OPPO A40 con display da 6,67 pollici e 128 GB di memoria interna. Ha una fotocamera da 50 MP con intelligenza artificiale ed è impermeabile con certificazione IP54.

Rimane ancora nelle prime classifiche Xiaomi Redmi Note 13 4G che oggi puoi avere a soli 144,40 euro, in questa versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Monta il potente processore Snapdragon 685 e una super batteria da 5000 mAh con ricarica turbo da 33 W.

Motorola g85 5G è indubbiamente una delle migliori promozioni. Grazie uno sconto straordinario del 44% te lo puoi portare a casa soli 183,99 euro. A un bellissimo display da 6,67 pollici pOLED con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e Low Blue Light. Ha una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP ed è dual Sim.

Anche il fantastico Samsung Galaxy A25 5G è uno di quei modelli che si trova sempre tra i primi posti e oggi lo puoi avere a soli 198 euro. Monta il sistema operativo Android 14 e ha una memoria da 128 GB che potrai espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. Ottimo anche il display Super AMOLED da 6,5 pollici FHD+.

HONOR 200 Lite è tuo a soli 199,90 euro nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ha uno spessore di appena 6,78 mm e un display AMOLED da 6,7 pollici. Grazie alla sua fotocamera principale da 108 MP potrai scattare foto straordinarie. Inoltre è dual Sim e monta il sistema operativo Android 14.

Non perdere tempo perché queste promozioni scadranno sicuramente da un momento all’altro. Perciò fai tuo uno dei migliori smartphone a meno di 200 euro. Se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai gratuitamente a casa tua in pochi giorni. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.