Ecco perché Fineco è la banca numero uno in Italia (secondo Forbes)

Vuoi gestire il tuo denaro in modo facile e conveniente? Fineco è la risposta: classificata come banca numero uno in Italia da Forbes, non è difficile capirne il motivo. Fineco offre un conto multivaluta senza commissioni con una miriade di vantaggi e servizi, a cui potrai accedere per dodici mesi a costo zero in via promozionale grazie all’offerta dedicata a tutti i nuovi clienti. Ma affrettati: mancano poche settimane alla scadenza.

Perché Fineco è la banca numero uno in Italia

Non solo con Fineco puoi accedere a prelievi smart da ATM UniCredit senza la necessità di una carta (grazie al QR Code nel tuo smartphone), ma puoi anche pagare digitalmente tramite Tap&Go con il tuo telefono o smartwatch. Inoltre, puoi scambiare denaro con i tuoi contatti in tempo reale tramite Fineco Pay, inviare bonifici istantanei in pochi secondi e temporaneamente aumentare il tuo massimale Visa Debit fino a 5.000 euro per un giorno.

Questo è solo l’inizio: Con Fineco, hai a disposizione versamenti self-service di contanti e assegni h24 senza costi in tutti gli sportelli evoluti UniCredit, bonifici gratuiti e illimitati in Italia ed esteri verso 250 Paesi e in 20 valute diverse, pagamenti online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte online, ricariche cellulare a zero commissioni e la possibilità di richiedere il Telepass.

E se sei interessato agli investimenti, Fineco offre una vasta gamma di opzioni, permettendoti di operare nelle principali borse mondiali e in tantissimi settori dal tuo conto multivaluta. Puoi scegliere di investire in indici, materie prime, azioni, cross valutari e persino criptovalute. Tutto questo è gestibile comodamente tramite l’applicazione ufficiale Fineco, dove puoi accedere in sicurezza con Fingerprint o Face ID e gestire il tuo conto, le carte, gli investimenti, personalizzare il menu, le impostazioni e la privacy dei tuoi dati e ricevere notifiche istantanee su prelievi e acquisti.

Fineco è una delle banche più solide in Italia, con un CET1 del 20,8%. Aprire un conto è facile: basta collegarsi alla pagina dell’offerta e seguire le istruzioni riportate a schermo. In più, se diventi cliente ora, il canone è senza costi per i primi 12 mesi.

