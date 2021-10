Ecco le prime AirPods Pro con custodia MagSafe

AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe sono ora disponibili per il ritiro presso gli Apple Store selezionati. Finalmente ci siamo, anche se la novità è passata in sordina durante il keynote di lunedì.

AirPods Pro con MagSafe: già disponibili online

Pochi giorni or sono, Apple ha presentato le sue nuove AirPods 3 durante il suo evento “Unleashed“. Queste includono una nuova custodia di ricarica MagSafe e si legge che l'OEM di Cupertino ha iniziato a vendere contemporaneamente anche le AirPods Pro con una cover di ricarica dotata della suddetta tecnologia. Tre giorni dopo l'annuncio, questa nuova iterazione delle cuffie TWS della mela è già disponibile per l'acquisto.

AirPods Pro – MagSafe Charging Case pic.twitter.com/tM3HJH93qX — Nikolaj Hansen-Turton (@nikolajht) October 20, 2021

L'utente di Twitter Nikolaj Hansen-Turton ha pubblicato i suoi nuovissimi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe. Come potete vedere nelle immagini, la scatola mostra che il prodotto è una versione aggiornata del modello 2019.

Nikolaj ha acquistato gli AirPods Pro dallo store online del Regno Unito, ma diversi altri Paesi mostrano già questo nuovo modello come disponibile per il ritiro.

La cosa divertente è che l'azienda spedisce questi nuovi AirPods con il vecchio firmware. Un paio di settimane fa, l'azienda ha introdotto la versione 4A400 del firmware per tutti i modelli di cuffie Apple.

A parte la custodia di ricarica MagSafe, AirPods Pro è sempre lo stesso prodotto di sempre. È dotato di chip H1, ANC e modalità trasparenza, supporta l'audio spaziale e fino a cinque ore di ascolto con una singola carica.

Per i clienti statunitensi, 9to5Mac è stato in grado di confermare che questi auricolari Pro aggiornati dovrebbero arrivare già questo venerdì, quindi non passerà molto tempo prima che il pubblico possa sfruttare una migliore presa di connessione durante la ricarica del gadget. Non sappiamo la data di rilascio per l'Europa.

Gli AirPods 3, invece, dovrebbero arrivare già la prossima settimana.