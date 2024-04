Ecco la spatola 2-in-1 per pancake che SPOPOLA su TikTok: acquistala su Amazon

Se frequenti i social network, in particolare Instagram e TikTok, ti sarà capitato di vedere ogni tanto questa originale spatola 2-in-1, che nelle dimostrazioni più comuni viene usata per preparare e girare facilmente dei buonissimi pancake. Naturalmente può essere utilizzata per diversi scopi: se ti avevi colpito e la stavi cercando, sappi che è disponibile per l’acquisto su Amazon a soli 12,99 euro.

Spatola 2-in-1: ideale per uova fritta, pancake e non solo

La spatola è prima di tutto uno strumento versatile e sicuro da usare in cucina perché è realizzata con materiale siliconico per uso alimentare in modo da essere durevole, morbida, antiaderente e resistente al calore.

La testa in nylon sottile e flessibile della spatola è progettata con un bordo angolato che consente di scivolare facilmente sotto il cibo senza danneggiarlo, assicurando una cottura uniforme e senza problemi.

È anche facile da pulire dato che basta passare un panno umido o pulirla con un detergente e sarà pronta per essere utilizzata di nuovo. Poi, la usi come vuoi: è ideale per girare uova, pancake, pane, carne arrosto e altre pietanze.

Un modo originale per cucinare e per essere in tendenza con ciò che circola nei social network. Acquistala adesso a soli 12,99 euro.