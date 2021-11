Ecco il gioco di Niantic che vi fa "catturare" Bitcoin

Niantic & Fold hanno appena lanciato un nuovo gioco che vi consente di prendere Bitcoin invece di Pokémon. L'azienda produttrice di Pokémon GO ha collaborato con la società finanziaria Fold per creare un videogame di realtà aumentata chiamato Fold AR.

Come funziona il gioco di Niantic e Fold?

Il gioco consente agli utenti di guadagnare bitcoin esplorando l'ambiente circostante. È attualmente in fase di test e il team di Fold AR consentirà a una piccola frazione di persone di testare il gioco per un tempo limitato ogni giorno.

Pokémon Go è un'ovvia ispirazione per il gioco, ma il comunicato stampa di Fold ha fatto un ulteriore passo avanti definendolo parte del metaverso. La differenza tra i due giochi sta nel premio ottenuto: mentre Pokémon Go ruota attorno alla cattura di simpatici mostri, Fold AR si basa principalmente sulla ricerca di cubi e sul loro tocco per rivelare una ricompensa.

Ed è la parte dei premi che rende il gioco speciale, poiché alcuni di essi sono sotto forma di Bitcoin nella denominazione di Satoshis. Satoshis è attualmente un'unità molto piccola che vale 1/20 di centesimo. Il premio contiene anche potenziamenti per l'app Fold.

C'è un'altra differenza, tuttavia, riguardo al mondo in cui è ambientato. Fold AR non ha posizioni virtuali che corrispondono a luoghi del mondo reale. Invece, il gioco genera un blocco tra 1 e 50 piedi di distanza dal giocatore ogni 10 minuti, corrispondente al tasso di estrazione reale di Bitcoin.

Il team di Fold AR spera di aggiungere più funzionalità con il tempo, inclusa anche una che consente ai giocatori di nascondere i Bitcoin affinché gli amici possano trovarli e una qualche forma di NFT.

Il CEO di Fold Will Reeves afferma che l'obiettivo del gioco è far sembrare reale una valuta virtuale in parte creando un'impostazione AR per essa. Il gioco è pieno di meme relativi alla criptovaluta e altre cose correlate, ma dovrebbe comunque essere intrigante sia per gli appassionati di criptovaluta che per i classici giocatori.