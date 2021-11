Ecco il BUG del Bluetooth che vi espone a SERI rischi

Dei ricercatori hanno appena scoperto una nuova vulnerabilità Bluetooth che può esporre la vostra posizione e quindi minare alla vostra sicurezza. Scopriamo di più.

Come funziona la falla del modulo Bluetooth?

I ricercatori dell'Università della California di San Diego hanno trovato un modo per rintracciare un telefono in base al suo segnale Bluetooth.

I ricercatori dell'UCSD si sono concentrati sui dispositivi di rilevamento delle impronte digitali che comunicano con il Bluetooth Low Energy. La tecnologia BLE è stata progettata per ridurre il consumo energetico rispetto al tradizionale modulo BT al costo di un po' di larghezza di banda e portata. Tuttavia, i suoi aspetti negativi sono stati superati dai suoi pregi considerando che, finora, questo utilizzava solo l'1% della potenza richiesta dal Bluetooth tradizionale. Ciò ha consentito ai dispositivi dotati di BLE di trasmettere costantemente il segnale.

Piuttosto che cercare di sfondare la crittografia dei dati all'interno del segnale, gli esperti si sono invece concentrati sull'identificazione delle caratteristiche uniche del segnale radio trasmesso. Tutti i trasmettitori wireless hanno una variazione di segnale unica per ogni terminale. I disturbi vengono trasportati attraverso questo e possono essere isolati dai dati, creando un'impronta digitale univoca per il dispositivo di trasmissione.

Anche le impronte digitali sono abbastanza uniche, ma i ricercatori hanno scoperto che, su alcuni dispositivi, come Pixel 5, il tasso di falsi negativi era dello 0%. Ciò significa che non c'è stato un solo caso in cui l'impronta digitale è stata identificata in modo errato.

Ma mentre queste cifre possono essere spaventose, vale la pena notare che ci sono limiti significativi alla fattibilità di questo metodo di tracciamento. Per cominciare, non tutte le imperfezioni sono uniche. Alcuni chipset BLE producono imperfezioni simili, rendendo l'identificazione molto più difficile. Inoltre, le impronte digitali possono variare in base alla temperatura, il che limita la vulnerabilità del Bluetooth ad ambienti più stabili.

In conclusione, la vulnerabilità Bluetooth non dovrebbe preoccuparvi più di tanto. Ma se non vi sentite a vostro agio, la soluzione migliore sarebbe quella di disattivare il Bluetooth, almeno quando non ne avete bisogno.