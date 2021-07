Secondo le recenti classifiche di Master Lu sono Vivo, Redmi e Oppo i nuovi “re” del mercato cinese degli smartphone: ecco tutti i dettagli dello studio.

Vivo conquista il 19,76%

Vivo, Redmi e Oppo rappresentano oltre il 50% del mercato cinese degli smartphone, accaparrandosi rispettivamente il 19,76%, 18,74% e 14,55% della piazza.

Nella prima metà del 2021, Vivo – stando alle dichiarazioni di Master Lu – si è piazzato ottimamente perchè ha risposto ottimamente a tutte le esigenze di acquisto degli utenti, offrendo dispositivi di fascia bassa, media e alta.

Al secondo e terzo posto abbiamo Redmi e Oppo, con il primo supportato da Xiaomi e da prezzi aggressivi.

Vincolata dall'interruzione della fornitura di chip, la quota di mercato degli smartphone di Huawei continua a diminuire. Per quanto riguarda Honor, dopo la sua indipendenza da Huawei, anche la sua fetta di mercato è diminuita: al momento della relazione annuale del 2020, Honor era ancora fra le prime quattro azienda, mentre ora è sceso al settimo posto.

Secondo Strategy Analytics, invece, Samsung sta diventando il più grande fornitore di dispositivi mobili al mondo e il rapporto mostra che la performance trimestrale del colosso sudcoreano ha raggiunto 77 milioni di spedizioni di smartphone.

Passando ad Apple, nonostante il successo dell'iPhone 12, il primo trimestre di quest'anno non è stato positivo per il gruppo di Cupertino come l'anno scorso. L'azienda statunitense è al secondo posto con una quota di mercato del 17% e 57 milioni di smartphone consegnati. Al terzo posto si piazza Xiaomi, che è riuscita ad aumentare l'offerta dei suoi dispositivi dell'80% rispetto al 2020: la sua quota di mercato è di circa il 15% e in termini quantitativi è di 49 milioni di dispositivi.

In quarta e quinta posizione troviamo due produttori cinesi, Oppo e Vivo, che hanno spedito rispettivamente 38 milioni e 37 milioni di smartphone, quote che hanno portato ad accaparrarsi l'11% del mercato.

