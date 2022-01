Ecco i prodotti che Apple non venderà più nel 2022

Ecco i prodotti che Apple smetterà di vendere nel 2022. Di solito Apple viene elogiata per il rilascio di nuovi prodotti; di fatto, l”iPhone 13 Pro e l'M1 Pro/Max MacBook Pro sono sicuramente alcuni dei migliori gadget dell'azienda presentati nel 2021. Ma con l'arrivo del nuovo anno, ci sono alcuni prodotti che la mela dovrebbe assolutamente smettere di vendere, poiché non hanno senso nel suo listino. Ecco quali.

Apple: addio a questi prodotti nel 2022

Non è la prima volta che diciamo che Apple dovrebbe smettere di vendere l'Apple Watch Series 3. Il prodotto è comunque ottimo per coloro che non hanno mai posseduto un orologio smart e hanno un melafonino, ma non ci sentiamo – ad oggi – di consigliarvi il suddetto modello. Meglio l'SE: su Amazon ha un prezzo di partenza di 294,99€.

Parliamo ora di iPod Touch (2019): un tempo è stato ottimo prodotto, ora completamente dimenticato persino sul sito Web di Apple. Per anni, la compagnia lo ha pubblicizzato come un device incentrato sul “divertimento a tutta velocità”. La società ha persino promosso l'iPod touch come un terminale di gioco prima di rilasciare il suo servizio Apple Arcade. Ora, con oltre 200 giochi sulla sua piattaforma di gaming e con l'iPad Mini in commercio, questo sembra non aver quasi senso.

Con la transizione al mondo Silicon, sembra strano che l'azienda venda ancora un Mac Mini con SoC Intel; è più costoso della controparte M1, c'è un motivo per cui non dovreste acquistarlo. Prima o poi, Apple abbandonerà il supporto. Vi suggeriamo il Mini con M1 a soli 819,00€.

Poiché Apple possiede Beats, non possiamo lasciare le Solo3 Wireless lontane da questo elenco. Sebbene abbiano fino a 40 ore di durata della batteria, le Solo3 Wireless hanno un look “economico” differente da quello visto sul modello Pro, che ha un aspetto più carino e premium.

Solo3 Wireless il chip W1 con il quale si riesce ad avere un accoppiamento veloce con tutti i dispositivi Apple, ma per $ 200, AirPods Pro e Beats Fit Pro fanno un lavoro migliore con ANC, funzionalità e qualità del suono.