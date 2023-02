Ecco come ottenere fino all'1% di cashback sui tuoi acquisti (Revolut)

Sei un libero professionista che fa spesso acquisti per la propria attività? Immagina di poter ricevere fino all’1% di cashback per ogni spesa che fai. Non è utopia, ma la nuova promozione lanciata dalla nota fintech britannica Revolut: tutti i nuovi clienti che aprono un conto Pro ed effettuano acquisti con la carta di debito inclusa, potranno partecipare a questa ottima offerta.

Liberi professionisti, appaltatori, chi ha un’attività secondaria, ditte individuali: questa è la vostra chiamata per passare a Revolut Pro, il nuovo conto pensato espressamente per le vostre esigenze con tanti strumenti convenienti e utili per semplificare la gestione delle vostre finanze.

Cosa è Revolut Pro

Revolut Pro è un conto pensato dall’omonima fintech che consente di configurare in modo rapido e semplice un account apposito per la gestione di un’attività autonoma utilizzando una semplice applicazione. A differenza di Revolut Business, la soluzione Pro è accessibile soltanto tramite un account Revolut personale esistente, sebbene mantenga il proprio saldo e altre funzionalità separate rispetto al conto personale.

Non ci sono costi aggiuntivi per aprire e mantenere un conto Revolut Pro, tuttavia l’utente potrebbe dover pagare delle commissioni a seconda del tipo di account personale che possiede. La carta di debito Pro, fondamentale per accedere alle opportunità di cashback, è invece a pagamento e il costo di emissione e invio è sempre a carico dell’utente.

Se hai intenzione di aprire un conto Pro, dovrai assicurarti di soddisfare alcuni requisiti: avere un account personale Revolut, essere un lavoratore autonomo (e cioè una persona fisica, non una società), impegnarsi a utilizzare il conto solamente per scopi commerciali e superare i controlli effettuati dalla stessa fintech.

Come ottenere il cashback sui tuoi acquisti

La promozione è valida per tutti i nuovi clienti: basta iscriversi e richiedere la carta per iniziare subito a guadagnare. Collegati a questo link, inserisci il tuo numero di telefono su cui riceverai un link unico da cui scaricare l’applicazione di Revolut. Una volta installata, iscriviti e apri il tuo conto Pro in pochi, semplici clic.

L’applicazione Revolut offre tutti gli strumenti necessari per la gestione della tua libera professione: interfaccia intuitiva, controllo entrate e uscite, monitoraggio spese e fatture. Tutto ciò comodamente dal tuo dispositivo mobile, a un solo tocco di distanza dal tuo conto corrente personale. Inoltre, con Revolut Pro sarai in grado di ricevere pagamenti in modo semplice e veloce, ovunque ti trovi, tramite codice QR, link di pagamento e fatture personalizzabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.